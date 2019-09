Educational tour per reporter dalla Polonia sulle tracce di Fellini

Turismo

Rimini

12:07 - 10 Settembre 2019

Federico Fellini - foto Davide Minghini fondo Biblioteca Gambalunga.

Quattro reporter polacche saranno in educational tour, in Emilia Romagna, dal 10 al 13 settembre. Durante l’iniziativa promozionale, coordinata da Apt Servizi Emilia Romagna, le giornaliste andranno alla scoperta di bellezze turistiche ed eccellenze enogastronomiche regionali e avranno l’occasione di conoscere anticipazioni in merito ai programmi, messi a punto, dai territori interessati, in occasione di due importanti anniversari del 2020 e di una ricorrenza del 2021 per la quale è previsto, già l’anno prossimo, un ricco calendario di eventi: i cento anni dalla nascita del regista Federico Fellini (gennaio 1920 - 31 ottobre 1993), i duecento anni della nascita a Forlimpopoli (Fc) del padre della cucina regionale italiana Pellegrino Artusi (4 agosto 1820 - 30 marzo 1911), nonché l’avvicinarsi dei 700 anni dalla morte, nel 2021, di Dante Alighieri (1265-1321).



Le quattro reporter scrivono per la rivista di cucina e food tour “Magazyn Kuchnia” (26.900 copie), per l’autorevole rivista polacca di viaggi “National Geographic Traveler” (19.551 copie) e per i portali di notizie online di informazione “fakty.interia.pl” (14 milioni utenti unici mensili) e culinarie e suggerimenti di viaggi del gusto “Kukbuk.pl” (200.000 utenti unici mensili).



Il programma del tour inizierà nel pomeriggio, di martedì 10 settembre, a Dozza (Bo) con un tour nell’antico borgo medioevale, sede della XXVII edizione della Rassegna Internazionale “Muro dipinto”, cui seguirà la sosta, con degustazione, all’Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna ospitata nella Rocca cittadina. Il tour proseguirà, il giorno seguente, sempre nel bolognese, con tappe in un’azienda vitivinicola di Castel San Pietro Terme (dove le reporter assisteranno alla vendemmia e degusteranno i vini prodotti), per poi spostarsi a Faenza (Ra), con una passeggiata nel centro storico e visita in una bottega artigianale di ceramica artistica. Dopo aver raggiunto “Casa Artusi” a Forlimpopoli (Fc), le giornaliste riceveranno informazioni sul cartellone d’iniziative previste per il bicentenario Artusiano e saranno protagoniste di una lezione di cucina sulla pasta fatta a mano, seguita da una cena a base di prodotti tipici del territorio. Il giorno successivo, giovedì 12 settembre, a Rimini, le reporter faranno un tour guidato in bicicletta del centro storico alla scoperta dei luoghi Felliniani ed avranno un incontro con il sindaco Andrea Gnassi che presenterà le iniziative previste in occasione del Centenario Felliniano, assieme ai progetti messi in atto per la riqualificazione della città.

Le reporter polacche prenderanno poi parte al pranzo, curato dal gruppo di chef stellati “Dreaming Chef”, nella Vecchia Pescheria di Piazza Cavour. L’iniziativa fa parte del progetto di Visit Romagna ‘Romagna Osteria’ che riunisce i migliori cuochi del territorio in brigate itineranti che portano i loro saperi e sapori, per farli conoscere ed apprezzare, nei luoghi più suggestivi della Romagna. Nel pomeriggio, per presentare l’offerta della Wellness Valley regionale, le giornaliste saranno coinvolte attività sportive e di relax in spiaggia.



Venerdì 13 settembre le reporter polacche raggiungeranno Ravenna per visitare i mosaici Patrimonio Unesco custoditi nei monumenti cittadini e incontrare l’assessore comunale al Turismo Giacomo Costantini che presenterà il cartellone di iniziative previste già a partire dal 2020, per i 700 anni della morte di Dante Alighieri che ricorrono nel 2021.



Nel pomeriggio il gruppo raggiungerà Bologna per un tour del centro storico e, il giorno seguente, farà ritorno in Polonia con voli dall’aeroporto “Marconi”.