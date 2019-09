Corso di montaggio video alla Colonia Bolognese, ancora pochi posti disponibili

Attualità

Rimini

| 11:58 - 10 Settembre 2019

Studenti al lavoro con montaggi video.

Ancora qualche possibilità d’iscrizione al corso di montaggio video in programma presso la Colonia Bolognese da venerdì 13 a domenica 15 settembre. Un’opportunità, sia per i contenuti, sia per la suggestiva location nella quale avrà luogo l’appuntamento organizzato dalla Cooperativa Smart di Rovereto, in collaborazione con l’associazione Il Palloncini Rosso e il blog di pasticceria Allegrodolce.

In occasione di JKL - Left(l)overs - workshop di montaggio (teorico) di base - II edizione l’ex refettorio della Colonia Bolognese si trasformerà in un set perfetto per realizzare immagini video e per conoscere le tecniche di montaggio.

Per questa seconda edizione del corso gli insegnanti saranno due. Ad affiancare Luca Grandini (montatore e creativo/producer) ci sarà anche la food photographer Laura Spinelli che introdurrà alla teoria della luce.

Durante il Workshop saranno forniti alcuni cenni storici (mirati) sul mondo del cinema e del video contemporaneo con approfondimenti per educare all’immagine (video) ed all’etica della rete (WEB). Per favorire una crescita creativa da parte dell’allievo, come singolo, ma anche come gruppo (Autore collettivo) il percorso prevede di realizzare dei brevi contenuti attraverso l’utilizzo dei propri smartphone, intesi come esercizio di stile o veicolati alla comunicazione di un evento o della struttura stessa.

Durata corso: 21 ore – Orari: Dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

I contenuti:

GIORNO 1

Introduzione al video, teoria del montaggio e teoria della luce (rudimenti base di fotografia)

GIORNO 2

allestimento set, shooting

GIORNO 3

editing, finalizzazione

Per iscrizioni: info@cooperativasmart.it