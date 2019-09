Torna la festa della piadina a Bellaria Igea Marina, tra degustazioni, artigianato e spettacoli

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 07:26 - 10 Settembre 2019

Piadina romagnola.

Appuntamento settembrino per eccellenza è la festa della Piadina a Bellaria Igea Marina. Dal 13 al 15 settembre torna "La pis un po' ma tot" tra degustazioni, prodotti tipici, artigianato e spettacoli. Appuntamento ormai classico per festeggiare la tradizione romagnola del cibo e degli antichi mestieri. Percorso di sapori con accostamenti inconsueti e decisamente alternativi, appuntamenti musicali nelle osterie, gare fra Azdore a suon di mattarello per l'assegnazione dell'ambito trofeo della Piada più buona dell'anno, osterie, prodotti tipici, show cooking, musica e tante sorprese.