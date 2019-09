Calcio, Euro 2020: San Marino trafitto in casa anche da Cipro: 0-4

Sport

| 23:36 - 09 Settembre 2019

La Nazionale di San Marino (Foto Fsgc/Pruccoli).

Sconfitta interna anche contro Cipro per la Nazionale di San Marino: (0-4) nella seconda sfida delle qualificazioni all'Europeo 2020. Gli ospiti - reduci dal pareggio casalingo contro la Scozia (1-1) -, sbloccano l’incontro dopo appena 73” e sugli sviluppi del primo corner di serata. Nel flipper che si scatena in area sammarinese è di Kousoulos la zampata da due passi che vale il vantaggio cipriota. Cipro sfiora il raddoppio con Sotiriou: il capitano ospite - liberato da un dialogo stretto al limite dell’area - deve inchinarsi allo straordinario riflesso di Simone Benedettini. L’estremo difensore del San Marino riesce a tirarsi su dopo la deviazione potenzialmente fatale, deviando lateralmente.



Applausi a scena aperta per l’estremo difensore sammarinese che si ripete nuovamente sul più alto in grado dei ciprioti al 23’: Sotiriou batte la linea a quattro di San Marino scattando coi tempi giusti, per poi battere a botta sicura dopo uno stop morbidissimo. Una volta di più Benedettini è determinante nel negare il raddoppio ospite con una parata splendida, accolto con malcelata incredulità anche da Ran Ben Simon.

Gli ospiti ci provano con insistenza, tornando pericolosi alla mezz’ora con Pittas che approfitta di uno scarico impreciso di Tomassini per sfondare sulla destra ed armare la conclusione di Špoljarić, murato da Benedettini. La replica di San Marino è affidata ad Alessandro Golinucci, che intercetta un fraseggio a centrocampo e guida una ripartenza che prova a concludere in grande stile, ma il suo tiro dalla lunghissima distanza non crea problemi a Panayi.



Varrella apporta correttivi tattici alla formazione, disponendo i suoi col 5-3-2, purtroppo San Marino non riesce a beneficiare del nuovo assetto, subendo il raddoppio cipriota sugli sviluppi di un altro calcio d’angolo: Simone Benedettini - al 39’ è protagonista di uno sfortunato intervento sulla conclusione dal limite di Papoulis che finisce a referto.



In chiusura di frazione è positiva la trama che coinvolge Lunadei e Filippo Berardi, con quest’ultimo che dopo una sgroppata sulla corsia di destra riesce a mettere al centro un pallone interessante sul quale la difesa cipriota esce in anticipo sugli avanti sammarinesi.



Nella prima porzione di ripresa succede poco o nulla, con Cipro che cerca con efficacia di controllare il possesso palla per buttarsi dentro su traversoni radenti dal fondo. Varrella vara il triplo cambio per alzare il baricentro della squadra e portare gli attaccanti - ora Berardi, Nanni e Hirsch - a giocare a ridosso dei diretti avversari. Nel frattempo Cipro si vede annullare un gol a Sotiriou per fuorigioco millimetrico, trovando poi l’uno-due che chiude la partita: Kousoulos corregge in rete la respinta della traversa sulla punizione di Georgiou, poi Artymatas prende l’ascensore sul terzo fruttuoso corner dei ciprioti. In mezzo un paio di splendidi interventi di Simone Benedettini, che riscatta l’infortunio della prima frazione specie allungandosi sul colpo di testa di Sotiriou destinato all’angolino.

Il tabellino

SAN MARINO (4-4-2) S. Benedettini; D’Addario, F. Vitaioli, Simoncini, Grandoni; Lunadei, Gasperoni (dal 60’ Cevoli), A. Golinucci, Tomassini (dal 60’ Hirsch); Berardi, M. Vitaioli (dal 60’ Nanni). A disp. Zavoli, De Angelis, Palazzi, Mularoni, Giardi, Ma. Battistini, Brolli, Censoni, E. Golinucci. All Varrella.

CIPRO (4-4-2) Panayi; Artymatas, Kyriakou, Laifis, N. Ioannou; Papoulis (dal 46’ Georgiou), Kousoulos, Špoljarić (dal 61’ M. Ioannou), Costi; Sotiriou, Pittas (dal 73’ Kastanos). A disp: Pardo, Michael, Karo, Merkis, Vasiliou, Efrem, Roles, Mintikkis, Panayiotou. All. Ben Simon

Arbitro: Iwan Arwel Griffith (WAL)

Assistenti: Daniel Beckett (WAL) e Lewiss Edwards (WAL)

Quarto ufficiale: Bryn Markham-Jones (WAL)

Marcatori: 2’, 73’ Kousoulos, 39’ Papoulis, 75’ Artymatas

Ammoniti: F. Vitaioli