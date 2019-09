Sant'Ermete Calcio dona uno scivolo all'asilo Biancaneve. Partono le iscrizioni al settore giovanile

Sport

20:07 - 09 Settembre 2019

Settembre è iniziato ed è il momento per molti studenti di fare i conti con il ritorno sui banchi di scuola. È un momento delicato per tutti, soprattutto per i più piccoli: riprendere il ritmo della quotidianità, sopita dalle lunghe vacanze estive, porta i bambini a sperimentare emozioni diverse e contrastanti come la felicità di ritrovare i compagni di classe, la voglia di cimentarsi in un nuovo percorso ma anche la fatica a riprendere la routine legata ai tempi della scuola e del risveglio. La società Asd Sant'Ermete, da sempre vicina al mondo dei più giovani, ha voluto rendere meno "traumatico" il ritorno alla attività scolastiche per gli alunni della scuola d'infanzia “Biancaneve”, pensando a quello che loro amano di più: il gioco. Da oggi, infatti, il giardino della scuola accoglierà un nuovo scivolo, un'instancabile compagno di giochi pronto ad allietare le ricreazioni all'aria aperta dei bambini di oggi e di quelli di domani. Uno spazio di socializzazione, formazione e di benessere per scivolare in un “mondo fantastico”.



Asd Sant'Ermete punta sui giovani



La società Asd S.Ermete 1970 è una delle associazioni sportive dilettantistiche storiche del panorama riminese la prima per importanza del Comune di Santarcangelo di Romagna, organizza il Memorial Flavio Protti, torneo tra i più famosi a livello internazionale, a cui hanno partecipato tra le altre Milan, Juventus, Real Madrid e Manchester City. La società, la cui prima squadra partecipa al campionato di Promozione, ha come obiettivo primario la diffusione dello sport tra i più giovani, e da quest’anno è affiliata al Cesena FC.



Per in calciatori in erba



Il Sant'Ermete avvia le attività per i giovani calciatori in erba. Per i nati tra il 2008 e il 2014 si aprono le iscrizioni per la stagione sportiva 2019-20 (inizio 16 settembre). L'attività si svolgerà presso il Campo Sportivo di S.Ermete, dove sono presenti due campi in erba naturale; i bambini verranno seguiti da allenatori provvisti del rispettivo patentino Uefa; ad ogni bambino verrà consegnato il kit d’abbigliamento sportivo.



Info ai numeri: 339 6213779 - 347 9416755