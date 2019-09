Calcio giovanile, la Under 15 del Rimini comincia alla grande: 3-1 alla Pistoiese

Sport

Rimini

| 18:28 - 09 Settembre 2019

La squadra Under 15 del Rimini Calcio.

Sono iniziati nel week end i campionati giovanili. Ecci i risultati delle squadre biancorosse. La prossima settiamna scatterà in campkonato Berretti: nell'ultima amichevole i biancorossi di Cinquetti hanno battuto la Savignanese per 3-2.



Campionato Under 17

Rimini-Pistoiese 1-1 (primo tempo 0-1)

RIMINI: Mancini, Pavani, Mengucci, Sardaro, Tiraferri, Bartolucci, Bastianelli (5' st Accursi), Guidi, Michelucci (20' st Aprea), Tamagnini (5' st Venerandi), De Cotis (15' st Pascucci). A disp.: Lazzarini, Fabbri, Zammarchi, Semprini, Bottini. All.: Vanni.

Pareggio casalingo al debutto in campionato per l'Under 17 di mister Lele Vanni, sabato fermata sull'1-1 dalla Pistoiese anche se, per quanto visto durante i 90', probabilmente i biancorossi avrebbero meritato qualcosa di più. I toscani sono partiti meglio, i padroni di casa sono invece apparsi un po' contratti ma col passare dei minuti hanno preso coraggio e guadagnato metri. Il Rimini è andato vicino al vantaggio con Guidi, fermato da un grande intervento del portiere, poi con De Cotis che per poco non ha trovato il bersaglio. Sul finire del tempo è stata però la Pistoiese a sbloccare il risultato sugli sviluppi di un tiro senza troppe pretese, terminato nel sacco causa una sfortunata deviazione della difesa.

Nel secondo tempo i biancorossi hanno continuato a macinare gioco trovando il pareggio grazie a un eurogol di Michelucci, che su punizione ha infilato la palla all'incrocio. I ragazzi di Vanni sono poi andati vicini gol del 2-1 con Venerandi e Aprea, poi Mancini ha evitato la beffa uscendo bene sui piedi di un avversario.

Campionato Under 15

Rimini-Pistoiese 3-1 (primo tempo 1-0)

RIMINI: Porcellini, Gabriele, Cicconetti, Gianfrini, Lilla (1' st Caverzan), Nastase, Alvisi (15' st Madonna), Morelli (25' st Zamagni), Pompili (1' st Pasos), Gerboni (15' st Michelucci), Zangoli (10' st Di Pollina). A disp.: De Michele, Proverbio, Faeti. All.: D'Agostino.

Partenza col botto per l'Under 15 di mister Matteo D'Agostino che sabato, al debutto in campionato, ha superato nettamente e con merito la Pistoiese. I biancorossi, che hanno mostrato già una buona condizione sia dal punto di vista fisico che quello dell'affiatamento, hanno preso in mano il pallino del gioco e sbloccato il risultato con Gerboni abile a insaccare un pallone spizzato da Pompili. Stesso spartito nella ripresa con il Rimini padrone del gioco e in gol dopo pochi minuti con Pasos che, dopo una bella triangolazione con Gerboni, ha battuto per la seconda volta il portiere ospite. Il tris al quarto d'ora con Di Pollina, bravo ad accentrarsi dalla sinistra e a depositare nel sacco. Unico neo del match nel finale. Con i biancorossi più rilassati per il risultato ormai in cassaforte, gli arancioni hanno accorciato le distanze e, poco dopo, colpito una traversa.