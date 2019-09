VIDEO Incidente d'auto a Cavallino di Montescudo, tre feriti: uno trasportato a Cesena in elisoccorso

Cronaca

Montescudo-Montecolombo

| 18:10 - 09 Settembre 2019

Incidente d'auto tra una Panda, una Volkswagen e una Fiat 500, il bilancio è di tre feriti. Il sinistro si è verificato verso le 16.30 a Trarivi di Montescudo, sulla Sp41 in via Cavallino, quando per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine le auto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il guidatore della Volkswagen che è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. Affidato alle cure dei sanitari del 118, arrivati sul posto con due ambulanza e auto medicalizzata, ai primi soccorritori le sue condizioni sono apparse serie tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso da Ravenna. Stabilizzato, il ferito è stato poi trasferito d'urgenza nel nosocomio cesenate. Altre due persone sono state soccorse e trasportate all'Ospedale "Infermi" di Rimini. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi dell'incidente.