Il primo TEDx Rimini già sold out: in tre ore tutti i biglietti sono stati venduti a due mesi dall'evento

| 17:32 - 09 Settembre 2019

La copertina dell'evento di metà novembre.

Mancano più di due mesi, ma il primo TEDx Rimini "Prometei" è già andato in sold out dopo appena tre ore dall'apertura delle vendite dei biglietti su Eventbrite, e non sono ancora stati annunciati tutti gli speaker.



L'iniziativa per divulgare le "idee che meritano di essere diffuse" approda al teatro degli atti sabato 16 novembre con Marco Bentivogli (Segretario Generale della Fim Cisl dal 13 novembre 2014), Paolo Maria Rossini (specializzato in neurologia), Sarah Varetto (EVP News Projects Development, Continental Europe di Sky) e Camilla Boniardi alias Camihawke (fenomeno del web).



Per informazioni su eventuali posti di scorta o accrediti scrivere a info@tedxrimini.com