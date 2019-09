Riflettere, confrontarsi e divertirsi: questo weekend sul colle di Covignano c'è Humus Altro Festival

Eventi

Rimini

| 17:26 - 09 Settembre 2019

La copertina del festival realizzata da Giacomo Ramberti.

"Humus_Altro Festival" è il contributo che i giovani dell'associazione Pacha Mama offrono alla scena culturale di Rimini. Il festival è intimamente legato al colle di Covignano, dove venerdì 13 e sabato 14 settembre concerti, tavoli di approfondimento, presentazioni di libri e monologhi teatrali animeranno la campagna riminese, creando una meravigliosa cornice a ciò che sarà al centro della manifestazione: un percorso fotografico ed esperienziale su quattro importanti temi.



Pacha Mama ha pensato a “Humus” come ad una etichetta, e le sue iniziative sono la risposta del sincero impegno dei suoi volontari. Sono l’occasione che l’associazione offre per incontrarsi e lavorare insieme sul proprio senso di appartenenza alla dimensione pubblica cittadina.



Venerdì l’apertura è alle 16, a seguire ci sarà lo spettacolo irriverente ma con tanto da insegnare dei fratelli riminesi Margherita e Damiano Tercon, seguito dai concerti di the Urgonauts, Camillas, Espana Circo Este, con dj set finale.



Sabato il festival anticipa l’apertura alle 11 con possibilità di mangiare, alle 15.30 iniziano le tavole rotonde sui temi “Abitare se stessi”, ancora con Margherita e Damiano Tercon, “Abitare la propria casa”, con Dijana Pavlovic, Giorgio Beretta, Casa Madiba Network, “Abitare il proprio stato” con Libera Rimini, Mario Galasso, Corridoi Umanitari Papa Giovanni XXIII, infine “Abitare il mondo” con Fridays for future Rimini, Extintion Rebellion Bologna, Banca Etica, Pacha Mama. Alle 19 inizia la musica con “Nel caso”, poi ci sarà la presentazione del libro degli Zen Circus (loro presenti) e i concerti di Circo Paniko e Falafel Fazz Familia. A concludere di nuovo dj Set.

Per informazioni humusaltro@gmail.com