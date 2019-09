Falsi annunci su internet: le caparre erano vere, ma le case vacanza non c'erano

Cronaca

09 Settembre 2019

Vendeva soggiorni, on line, in case vacanza della riviera romagnola e della maremma toscana: un 40enne di Policoro (Matera), ma residente a Isernia, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo per 31 truffe cui sono stati vittime altrettanti internauti di tutta Italia. L'uomo pubblicava falsi annunci accreditandosi tramite una nota piattaforma web. L'offerta era per brevi soggiorni tra luglio e agosto 2018. Le vittime potevano contattarlo telefonicamente per accordarsi sulle modalità di pagamento dell'acconto, solitamente 300 euro che lui riceveva tramite 'Postepay Evolution' per poi sparire. Da qui le denunce e l'indagine. "All'inizio - ha spiegato il procuratore Carlo Fucci di Isernia - sembravano tanti episodi isolati, ma poi grazie a un lavoro certosino siamo arrivati al responsabile". Delle 31 truffe, 13 sono state denunciate e hanno un valore complessivo di 10 mila euro, per le restanti 18 gli investigatori stanno identificando le vittime. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Matera.