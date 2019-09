Basket C Silver, Titans all' esordio in casa sabato 5 ottobre ad Acquaviva con Acqualagna

Sport

| 15:28 - 09 Settembre 2019

I Titans.

Ci siamo, ecco il calendario definitivo della regular season di C Silver. Prima partita della Tiss’ You Care San Marino sabato 5 ottobre ad Acquaviva con Acqualagna, ultima sabato 4 aprile con Gualdo. 14 squadre e dunque 13 giornate di andata e 13 di ritorno per un totale di 26 partite. Qui di seguito il dettaglio completo delle nostre gare.



ANDATA

1 - Tiss’ You Care San Marino vs Pall. Acqualagna – sab. 5/10 ore 18 (Acquaviva)

2 - Bartoli Mechanics Fossombrone vs Tiss’ You Care San Marino – sab. 12/10 ore 18.30

3 – Pall. Recanati vs Tiss’ You Care San Marino – dom. 20/10 ore 18

4 - Tiss’ You Care San Marino vs U.S. Loreto – mer. 23/10 ore 21 (Multieventi)

5 – U.P.R. Montemarciano vs Tiss’ You Care San Marino - dom. 27/10 ore 18

6 - Tiss’ You Care San Marino vs Pall. Urbania – sab. 2/11 ore 18 (Multieventi)

7 – Taurus Jesi vs Tiss’ You Care San Marino – sab. 9/11 ore 21

8 - Tiss’ You Care San Marino vs Bk Club Fratta Umbertide – sab. 16/11 ore 18 (Acquaviva)

9 – Virtus Porto San Giorgio vs Tiss’ You Care San Marino – sab. 23/11 ore 19

10 - Tiss’ You Care San Marino – Basket Tolentino – sab. 30/11 ore 18 (Acquaviva)

11 – Stamura Ancona vs Tiss’ You Care San Marino – sab 7/12 ore 18

12 - Tiss’ You Care San Marino vs Basket Todi – sab. 14/12 ore 18

13 – Basket Gualdo vs Tiss’ You Care San Marino – dom. 22/12 ore 18

RITORNO

1 – Pall. Acqualagna vs Tiss’ You Care San Marino – sab. 11/1 ore 18.30

2 - Tiss’ You Care San Marino vs Bartoli Mechanics Fossombrone – sab. 18/1 ore 18 (Multieventi)

3 - Tiss’ You Care San Marino vs Pall. Recanati – sab. 25/1 ore 18 (Multieventi)

4 – U.S. Loreto vs Tiss’ You Care San Marino – gio. 30/1 ore 21

5 - Tiss’ You Care San Marino vs U.P.R. Montemarciano – sab. 1/2 ore 18

6 – Pall. Urbania vs Tiss’ You Care San Marino – dom. 9/2 ore 18

7 - Tiss’ You Care San Marino vs Taurus Jesi – sab. 22/2 ore 18 (Multieventi)

8 – Bk Club Fratta Umbertide vs Tiss’ You Care San Marino – sab. 29/2 ore 18

9 - Tiss’ You Care San Marino vs Virtus Porto San Giorgio – sab. 7/3 ore 18 (Multieventi)

10 – Basket Tolentino vs Tiss’ You Care San Marino – sab. 14/3 ore 18.30

11 - Tiss’ You Care San Marino vs Stamura Ancona – sab. 21/3 ore 18 (Multieventi)

12 – Basket Todi vs Tiss’ You Care San Marino – sab. 28/3 ore 18.30

13 - Tiss’ You Care San Marino vs Basket Gualdo – sab. 4/4 ore 18.30 (Multieventi)