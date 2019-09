La carica delle Goldwing, le regine dell'Honda sfilano nel weekend sul lungomare di Rimini

Eventi

15:17 - 09 Settembre 2019

Arrivano da tutta Italia e dalla Svizzera. Sabato 14 e domenica 15 settembre il lungomare di Rimini offre un percorso su cui sfilare e mettere in mostra le bellissime moto, strutture pronte ad accogliere gli ospiti e le loro due ruote. Decine di equipaggi in sella alla famosa motocicletta, classe 1975, prodotta dalla casa giapponese. Non mancherà la suggestiva "Goldwing Light Parade" (Parata delle Luci) lungo la riviera. Per i partecipanti è in programma anche una visita della Città di Rimini e domenica 15 settembre è previsto il Giro Turistico nella Repubblica di San Marino.

PROGRAMMA. Sabato 14 arrivo in hotel ore 17.30 –18.00 con aperitivo all’aperto. Ore 20.00 giro in parata nella città di Rimini e rientro a Torre Pedrera

ore 21.00 cena romagnola. Domenica 15 ore 9.30 partenza per giro turistico o in alternativa al giro mattinata in spiaggia. Ore 13.00 pranzo di pesce. Per info e prenotazioni: Oberdan 347 4502981 - Frenk 339 8056876