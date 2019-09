Tutta Santarcangelo si veste di poesia per gli appuntamenti del Cantiere Poetico

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 15:01 - 09 Settembre 2019

Foto da Facebook.

Continuano gli appuntamenti del Cantiere poetico a Santarcangelo di Romagna. La rassegna sarà ospitata martedì 10 settembre dal teatro il Lavatoio con “Nient’altro che parole”, l’ormai tradizionale lettura collettiva: quest’anno i cittadini leggeranno le poesie di Annalisa Teodorani che a sua volta leggerà quelle di Gianni Fucci, con intermezzi musicali a cura di Andrea Atto Alessi. Al termine della lettura, la sindaca Alice Parma consegnerà ad Annalisa Teodorani la fascia di sindaca della città della poesia. La serata inizierà con la proiezione del video messaggio di Marco Balzano Le parole sono importanti.



Mercoledì 11 settembre invece la giornata comincia alle ore 11.30: l’appuntamento è al caffè Roma per gli esercizi di poesia collettiva. Luigi Cilumbriello Annalisa Teodorani proporranno a scrittori, poeti, attori, lettori e cittadini un simpatico e coinvolgente allenamenti di versi. Chiunque sia interessato può partecipare, non è necessaria la prenotazione. Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso la biblioteca comunale si potrà fare un laboratorio intensivo di scrittura rap “Fogli bianchi” con Lanfranco Vicari aka Moder e Massimiliano Benini aka Max Penombra. La sera alle 21.30 al Lavatoio gli artisti presenteranno insieme ai partecipanti il risultato del laboratorio: seguirà un loro concerto rap. Grande attesa anche per l’incontro con il poeta Franco Loi. Alle ore 18.15 sempre al Lavatoio si potrà assistere alla proiezione video “Dammi del tu”, video-conversazioni con Loi (ideazione e regia di Cristiano Sormani Valli). Ospite Loi che parlerà della poesia con la partecipazione di Marco Martinelli (Teatro delle Albe) e Sormani Valli. A seguire alle ore 19.30, sempre al Lavatoio, Marco Martinelli presenterà il suo libro “Nel nome di Dante. Diventare grandi con la Divina Commedia”.

Il Cantiere poetico a cura di Fabio Biondi sarà affiancato come di consueto da InVerso, la cui programmazione è curata da Massimo Roccaforte: dal 13 al 15 settembre piazza Ganganelli sarà animata da una mostra mercato del libro unica nel suo genere e incontri con autori ed editori.



Il Cantiere poetico per Santarcangelo è un progetto promosso e sostenuto da Comune di Santarcangelo e FoCuS - Fondazione Culture Santarcangelo, con il contributo dell’IBC – Istituto dei beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna e la collaborazione di Associazione culturale l'arboreto e Associazione culturale Interno4. L’ingresso è a contributo libero.