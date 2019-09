A Rimini sabato 14 va in scena la Run Together Sunset di sera

Eventi

14:55 - 09 Settembre 2019

Nella serata di sabato 14 settembre in via Ortigara a San Giuliano di Rimini, andrà in scena la Run Together Sunset. Entusiasmante giro podistico del riminese di km 7 organizzata dal Golden Club. La Run Together Sunset accomuna tantissimi podisti e semplici appassionati dal piacere di correre al calar del sole: la corsa diventa l’occasione per scoprire paesaggi al tramonto. Nel dopo corsa al Marina di Rimini Bagno Sunset, Area benessere, musica, ristoro, docce e Aperitivo Time. Ritrovo alle ore 17.00 - partenza ore 18. Ingresso libero.