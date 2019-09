MotoGp, scatta martedì da Riccione il programma di eventi in vista del week end mondiale

Eventi

Rimini

| 14:42 - 09 Settembre 2019

Alex De Angelis e Manulel Poggiali in sella a MotoE nel 2018 a San Marino.

Entra nel vivo il programma di The Riders’ Land Experience, il palinsesto di eventi che introduce durante la settimana il weekend in pista con il Gran Premio Octo Di San Marino e della Riviera di Rimini.



Dopo l’apertura della mostra Wall of fame, le radici della Riders’ Land, in corso all’interno di Castel Sismondo e promosssa da Comune di Rimini e Nuovo Motoclub Renzo Pasolini, domani sera appuntamento a Riccione.

MARTEDI' SERA A RICCIONE Alle 21.00 in Piazzale Ceccarini (ingresso libero) presentazione del libro Pulsioni. Il fenomeno del motociclismo (Tau Editrice), scritto da Laura D’Amico. Pulsioni è un diario di viaggio articolato in parole, pagine, immagini e musica, che attraversa le esperienze di chi ha vissuto, e in parte scritto, la storia del motociclismo in Romagna, rischiando il tutto per tutto. In scena ci sono i campioni, ma anche il dietro le quinte per mostrare come una passione, una “pulsione” collettiva verso il motociclismo, lo hanno reso un tratto identitario del territorio.

Nel corso del talk show, con la partecipazione di ospiti speciali e piloti, anche un un live show di videomapping che sarà proiettato sulla facciata monumentale del Palazzo del Turismo a cura del giovane artista Federico Fusaglia e un concerto di Fadi, cantautore italo-nigeriano di Riccione, autentica rivelazione del 2019. Ad impreziosire la location riccionese le gloriose aziende Ducati e Benelli metteranno in esposizione due motociclette d’epoca.

PRE EVENT A SAN MARINO, UFFICIALI I PILOTI PRESENTI

Conto alla rovescia per il pre event ufficiale di giovedì nello scenario del centro storico della Repubblica di San Marino, dove le contrade si trasformeranno in un circuito percorso dalle moto in pista nel weekend al Marco Simoncelli. Dopo la partenza da Piazzale Lo Stradone, i piloti transiteranno per le vie del centro storico fino all’arrivo in Piazza della Libertà, dove saranno a disposizione dei tifosi per foto e autografi. Saranno presenti per la Moto3 Riccardo Rossi (Kömmerling Gresini Moto3) e Niccolo Antonelli (SIC58 Squadra Corse), per la Moto2 Luca Marini e Nicolò Bulega (Sky Racing Team VR46) e Fabio Di Giannantonio (Speed Up) e per MotoE Niccolò Canepa (LCR E-Team) e il sammarinese Alex De Angelis (Octo Pramac MotoE).

I PARTNER COMMERCIALI

Fra i tanti brand protagonisti del gran premio con le loro iniziative, segnaliamo oggi Birra Flea, sponsor anche del Team SIC58 fondato da Paolo Simoncelli. Il noto Birrificio umbro è ormai una realtà nel panorama brassicolo mondiale grazie all’eccellenza dei suoi prodotti e allo spiccato senso di imprenditorialità dei fondatori Matteo Minelli e sua moglie Maria Cristina.

Birra Flea non è nuova nel mondo del MotoGP: da tempo è parte attiva del Circuito di Misano con un’area hospitality che accoglie ogni anno centinaia di clienti e appassionati delle due ruote.

Altro partner di prestigio è Dainese Group, fondato nel 1972 da Lino Dainese. Il gruppo Dainese sviluppa abbigliamento protettivo all’avanguardia per la pratica di sport dinamici: motociclismo, sport invernali, ciclismo, equitazione e vela. I prodotti rappresentano la frontiera tecnologica nell’ambito della protezione per gli sport dinamici e sono utilizzati dai migliori atleti al mondo, da Valentino Rossi a Sofia Goggia, Campionessa Olimpica di Sci e vincitrice della Coppa del Mondo di Discesa Libera.