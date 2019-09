Domenica 15 settembre al Circolo Nautico il Trofeo Città di Rimini

Eventi

Rimini

| 14:40 - 09 Settembre 2019

Sport nautici al circolo velico di Rimini.

Domenica 15 settembre va in scena la 3° edizione del trofeo nautico Città di Rimini. Una giornata per gli appassionati di vela in cui poter gareggiare alla regata o partecipare alla veleggiata sui percorsi stabiliti dagli organizzatori: Club Nautico Rimini e Circolo Velico Riminese. Le categorie di Regata della terza edizione del Trofeo saranno: Altura (per info ed iscrizione: 0541 51227), Catamarani e Deriva (per info ed iscrizione: 0541 26520), cui sarà possibile partecipare iscrivendosi sino alle ore 12:00 del giorno precedente le gare. Nella categoria Altura è prevista anche la semplice Veleggiata.