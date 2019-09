Rimini, beccata mentre sfila portafogli dalla borsa di una donna

Cronaca

Rimini

| 14:02 - 09 Settembre 2019

Carabinieri in moto, foto di repertorio.

Ha sfilato il portafoglio di un’anziana dalla sua borsa mentre era intenta a guardare una bancarella, arrestata in flagranza una 30enne bosniaca. Il furto con destrezza contestato è avvenuto nella tarda mattinata di sabato in via Castelfidardo e l’arresto è stato operato da parte dei carabinieri di Rimini. Originaria della Bosnia Erzegovina ma da anni residente in provincia di Rimini, la giovane era già nota alle forze dell’ordine. Immediatamente bloccata, i militari hanno restituito la refurtiva alla donna, una 72enne di Rimini, e hanno condotto la ladra in caserma per sottoporla al rito direttissimo. Lunedì mattina l’arresto è stato convalidato e la donna è stata condannata alla pena alternativa alla detenzione cautelare, ovvero la presentazione obbligatoria alla polizia giudiziaria.