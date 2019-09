Ciclismo, Roncassaglia della Benessere e Sport trionfa nella categoria Supergentleman B

Sport

| 13:18 - 09 Settembre 2019

Una sola manifestazione in programma questo fine settimana a Villagrappa di Forlì per il Team Benessere e Sport di Santarcangelo. Anche in questa occasione non manca la vittoria. A conquistarla è Emilio Roncassaglia nella categoria Supergentleman B. Piazzamenti di prestigio conquistati da Costantino Lunardini, 2° nella categoria Veterani 2, Daniele Lazzari, 3° nella categoria Veterani 1, Fabrizio Brighi 3° nella categoria Gentleman 1 e Alberto Barzanti 3° nella categoria Super Gentleman B, infine Mauro Mondaini 4° Gentleman 2.