Tennis, Alessandro Pecci ed Alberto Morolli in semifinale nel torneo Open del Ct Cicconetti

Rimini

| 13:12 - 09 Settembre 2019

Alessandro Pecci in azione.

Alessandro Pecci ed Alberto Morolli in semifinale nel torneo Open del Circolo Tennis Cicconetti, il trofeo “Climaservice”

Battute finali di grande interesse per il torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cicconnetti. Alessandro Pecci (n.1) ed Alberto Morolli (n,3), compagni di allenamento al Tc Riccione dove sono seguiti da coach Giovanni Marra, e portacolori del Ct Cervia, volano in semifinale nel torneo nazionale Open allestito dal Club riminese, il trofeo “Climaservice” (1.000 euro di montepremi).

Nei quarti Pecci ha battuto il riminese Leonardo Dell’Ospedale, mentre Morolli si è imposto su Alessio De Bernardis, portacolori del Ct Massa, molto bene anche il giovane marchigiano Giovanni Femia, portacolori della Coopesaro Tennis Baratoff. Semifinale anche per il 2.5 Erik De Santis.

Quarti: Pecci (2.4)-Leonardo Dell’Ospedale (2.6) 6-3, 6-3, Giovanni Femia (2.4, n.5)-Alessandro Marcantoni (2.7) 6-1, 6-3, Morolli (2.4, n.3)-Alessio De Bernardis (2.4, n.6) 6-1, 6-2.

Il programma prevede per oggi alle 15 Morolli-De Santism alle 18 Pecci-Femia, martedì alle 20.30 la finale.