Droga pronta in dosi per lo spaccio e 10mila euro in contanti: arrestati due pusher I due sono accusati di dentezione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale

Cronaca Riccione | 12:38 - 09 Settembre 2019 Denaro e droga sequestrati dai Carabinieri. Un 51enne riccionese e un 50enne tunisino residente nella Perla Verde sono stati arrestati nella notte tra domenica e lunedì dai Carabinieri di Cattolica. I due sono accusati di dentezione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. La casa dei due è stata perquisita dai militari che hanno trovato 7,20 grammi di eroina, 2,8 di cocaina e 0,8 di Mdma. Il tutto era già suddiviso in dosi e pronto per lo spaccio. Inoltre nell'appartamento c'erano anche 10mila euro, somma ritenuta provento di spaccio. Saranno processati per direttissima.