VIDEO Salto con la bici da trial: battuto a Carpegna il Guinness World Record

Attualità

Carpegna

| 07:57 - 09 Settembre 2019

Una esibizione da Guinnes a Carpegna domenica pomeriggio. Il pluri-campione italiano ed europeo di trial Alessandro Allegretti ha compiuto l'impresa. Con la sua bici da trial si è lanciato dall'altezza di 3,60 metri e ha schiacciato una scatola di 10x20 cm. L'esibizione, rinviata di poco a causa del maltempo, ha visto il campione "arrampicarsi" su una struttura composta da cubi di cemento e bancali, posizionarsi in equilibrio sulla ruota posteriore e lanciarsi sulla scatola, colpendola sempre con la stessa ruota.

Una prova superlativa ed una esibizione spettacolare del recordman che a 25 anni aggiunge un altro tassello alla sua già straordinaria carriera sportiva. Una prova seguita dai tanti partecipanti alla prima edizione della "Wellness Sunday" che si è svolta domenica 8 settembre al Passo Cantoniera. Una domenica dedicata allo sport e al benessere nel verde del Monte Carpegna e del Parco del Sasso Simone e Simoncello. La festa era partita in mattinata con escursioni in mountain bike ed e-bike intorno al Monte Carpegna, e a piedi fino alla vetta del Sasso Simone. Nel pomeriggio le lezioni di functional training e total body, tra prove di e-bike e lezioni di zumba. Video Pro loco Carpegna.