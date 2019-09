Be Asta coinvolge 600 persone alle Befane di Rimini, in palio ricchi premi

Attualità

Rimini

| 07:09 - 09 Settembre 2019

Il conduttore Damiano Gagliani e una delle vincitrici della Be Asta.

Dopo la prima Be Asta dello scorso 24 febbraio 2019, domenica 8 settembre 2019 secondo appuntamento con grande successo di pubblico per la Be Asta, l'evento promosso da Le Befane Shopping Centre e dedicato ai possessori di Be-Fan Card. Quasi 600 le persone che si sono accomodate durante le tre aste della giornata sulle sedie predisposte in piazza Zara per contendersi, a suon di rilanci, gli 'oggetti del desiderio' che gli esercenti del centro commerciale avevano messo in palio.

Un momento vissuto con passione e divertimento da tutti i partecipanti che, grazie alla propria fidelity card, hanno trasformato gli scontrini dei propri acquisti in punti caricati sulla Be-Fan Card e poi 'spesi' per nelle aste coordinate con grande simpatia da Damiano Gagliani, noto volto Tv (Pomeriggio 5). Tra i prodotti andati all'asta ricordiamo: Trolley Carpisa (4000 punti 'spesi' per aggiudicarselo), Borsa shopper Liu-Jo (3300 punti), Tablet (4600 punti), Charme Pandora (4100 punti), Ricariche telefoniche, Tv (4500 punti), Heloise Bag Guess (3600 punti), Smartphone (3600 punti), Zainetti, Bracciale d'argento (2000 punti), Copriletto e, naturalmente, Giftcard da 20, 50, 150 e 200 Euro (9700 punti).

E per chi è rimasto a bocca asciutta, appuntamento con l'ultima Be Asta del 2019, domenica 24 novembre.

Il regolamento completo è a disposizione presso l’InfoPoint de Le Befane Shopping Centre oltre che sul sito www.lebefane.it.

Chi non avesse ancora Be-Fan Card, può richiederla subito gratuitamente presso l’InfoPoint.