Calcio D, il Progresso passa sul campo della Savignanese: 0-2

Sport

Savignano sul rubicone

| 20:47 - 08 Settembre 2019

La squadra della Savignanese (foto FB del club).

Seconda sconfitta stagionale per la Savignanese, caduta a per 0-2 per mano del Progresso, abile a sfruttare le sue occasioni senza mai scomporsi in difesa.

Dopo due occasioni di Peluso e Manuzzi, sono gli ospiti a passare grazie al sigillo di Girotti (11'), abile a sorprendere con un'incornata la difesa gialloblù. La reazione della Savignanese è ancora affidata alle sortite di Giacobbi, Longobardi e Manuzzi, ma la difesa ospite regge l'urto e chiude avanti il primo tempo.

A inizio ripresa è di nuovo Manuzzi a suonare la carica, ma il suo colpo di testa su cross di Giacobbi si stampa sulla traversa (55') e, qualche minuto più tardi, la difesa emiliana rimedia sul nostro numero 23, servito da una combinazione Peluso-Longobardi. Il tempo scorre e i ragazzi di Farneti aumentano i giri del motore: al 65' Manuzzi pesca Peluso, ma il portiere salva da distanza ravvicinata. I tentativi di agguantare il pari si susseguono, tuttavia nel finale Esposito, dal limite dell'area, Esposito batte Mordenti all'80'. Nel prossimo turno la squadra di Farneti sfida all'Alfonsine.

Il tabellino

SAVIGNANESE-PROGRESSO 0-2

SAVIGNANESE: Mordenti, Cola, Brighi (90' Tisselli), Longobardi, Peluso (77' Luzzi), Scarponi (43' Torsani), Rossi (90' Castellano), Giacobbi (72' Miori), Manuzzi F, Gadda, Turci. A disp: Pazzini, Battistini, Castellano, Guidi, Tisselli, Cristiani, Torsani, Luzzi, Miori. All Farneti

PROGRESSO: Bruzzi, Grandini (72' Zattini), Testoni, Lodi (50' Marchetti), Fiori, Cestaro, Esposito (84' Salvatori), Menarini (67' Gulinatti), Girotti (78' Bertetti), Mezzetti, Rossi A disp: Tartaruga, Chmangui, Zattini, Salvatori, Rebecchi, Marchetti, Bertetti, Gulinatti, Matta All Moscariello

Marcatori: 11' Girotti, 80' Esposito

Ammoniti: Lodi, Fiori, Rossi