Santarcangelo, 17enne in moto si scontra con un'auto e finisce in ospedale

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 15:44 - 08 Settembre 2019

I due mezzi incidentati.

Momenti di paura per un 17enne di Poggio Torriana, rimasto ferito in un incidente in moto. I fatti sono avvenuti intorno alle 14.45 di domenica a Santarcangelo, all'incrocio tra la via santarcangiolese e via Dante Alighieri. Il giovane, soccorso dalla Croce Azzurra di Riccione, è stato portato in ospedale all'ospedale Bufalini di Cesena con una sospetta frattura. In sella alla sua moto, ha sbattuto contro lo sportello anteriore destro di un'Alfa Romeo guidata da un 40enne di Sala di Cesenatico, che procedeva verso Santarcangelo, svoltando a sinistra verso via Dante Alighieri. Il centauro procedeva invece in direzione opposta all'auto e si è trovato l'imprevisto ostacolo di fronte. Sul posto, per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, una pattuglia della Polizia Municipale.