In 350 a correre per le vie di Rimini, dal centro al mare con la prima LuveRun

Sport

Rimini

| 14:20 - 08 Settembre 2019

Partecipanti alla prima LuveRun (in gallery il vincitore Michele Agostini).

Sono stati 350 gli iscritti alla prima LuveRun, gara podistica non competitiva organizzata dall'A.s.d. Miramare Runner e da Luver impianti elettrici. Domenica 8 settembre si è tenuta la prima edizione della manifestazione, che si è snodata su due percorsi: uno da 2,5 km e l'altro da 11. Partenza davanti alla sede di Luver impianti elettrici, in via Dario Campana, poi il passaggio nei luoghi più caratteristici di Rimini, fino al ritorno in via Dario Campana. Il più veloce al traguardo, al termine degli undici km del percorso lungo, è stato Michele Agostini. "La gara è andata ottimamente, sopra ogni aspettativa e c'è stato grande apprezzamento per il percorso", commenta Luca Corbelli, titolare della Luver e tesserato dei Miramare Runner. La società sportiva riminese ringrazia tutti i partecipanti per aver contribuito alla riuscita dell'evento.