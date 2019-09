Attualità

Rimini

| 13:05 - 08 Settembre 2019

La pedalata swing a Castelsismondo.

Una diverente pedalata nei luoghi più caratteristici di Rimini, look vintage e musica swing, con balli tra Castel Sismondo e piazza Tre Martiri. Sabato 7 settembre si è tenuta la "Pedalata Swing", evento giunto alla sua quarta edizione e organizzato da Swing Aviators Rimini con il Comune. La partenza è stata fissata alle 16 in piazzale Kennedy. L'appuntamento ha permesso ai partecipanti di vivere Rimini in una veste diversa.