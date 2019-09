Incidente in bici questa mattina a Rimini, grave una donna di 38 anni ricoverata all'ospedale Infermi L'accaduto in via Panzini, la dinamica è in fase di accertamento

Cronaca Rimini | 11:57 - 08 Settembre 2019 Un tratto di via Panzini a Rimini (foto da Google Maps). Domenica mattina attorno alle 9.10 una donna di 38 anni è caduta rovinosamente in bicicletta all’altezza di via Panzini a Rimini. I danni riportati sono stati gravi al punto che la donna è stata trasportata in autoambulanza all’ospedale Infermi di Rimini dopo essere stata assistita da un’auto medicalizzata. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire la dinamica dell’incidente e se siano coinvolti altri mezzi.