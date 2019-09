Ancora i furbetti dei rifiuti in via Macanno: residenti chiedono le fototrappole

Attualità

Rimini

| 06:40 - 09 Settembre 2019

I rifiuti abbandonati in via Macanno.

Ancora criticità sul fronte rifiuti in via Macanno, con i residenti che tornano a lamentarsi per l'inciviltà di alcuni cittadini. Sabato è stata chiamata la Polizia Municipale, intervenuta sul posto. Accanto ai cassonetti diversi rifiuti: pezzi di divano, abiti, scatoloni di cartone contenenti sacchetti. Un panorama non certo edificante. Gli agenti hanno svolto accertamenti e potrebbero risalire all'identità di chi ha abbandonato i rifiuti con totale noncuranza. I residenti si dicono esasperati: già in passato si erano registrati casi di abbandono di rifiuti, anche ingombranti e maleodoranti, in quanto la zona è solata e vicina a un parcheggio, condizioni che favoriscono i "Furbetti" dell'immondizia. I residenti, che hanno già presentato esposti, chiedono allora l'installazione delle fototrappole, per cogliere sul fatto i responsabili, che potrebbero anche arrivare da zone limitrofe alla via.