Nasce il nuovo Santarcangelo Calcio: progetto incentrato sul settore giovanile

Santarcangelo di Romagna

| 11:35 - 08 Settembre 2019

Presentazione del nuovo Santarcangelo.

Presentata ufficialmente nella mattinata di sabato, all’interno della residenza municipale, la nuova compagine societaria con la quale l’amministrazione comunale santarcangiolese ha condiviso le idee e i programmi per ridare alla citta di Santarcangelo la sua identità calcistica.



A fare gli onori di casa il sindaco Alice Parma e l’assessore con delega allo sport Angela Garattoni, che hanno raccontato il percorso intrapreso e ribadito la credibilità delle persone che daranno vita alla ricostruzione della realtà calcistica santarcangiolese attraverso un progetto che ha il suo focus incentrato sul settore giovanile e lo sviluppo psicofisico dei ragazzi.



Il presidente Nelson Nicolini, nel corso del suo intervento, ha ringraziato l’amministrazione comunale ed in particolare il sindaco Parma e l’assessore Garattoni, per aver fornito al progetto la necessaria credibilità presentandoci in un luogo istituzionale, ribadendo il concetto di "santarcangiolesità", dell’orgoglio di far parte di una comunità calcistica, con forti connotati territoriali, aprendo di fatto le porte della società a tutti coloro che vorranno condividere il percorso di crescita all’interno comunque della mission.



Dal canto suo l’amministratore delegato Andrea Boldrini si è soffermato sulla quella che sarà la nostra prerogativa, ossia, creare delle fondamenta solide, società e settore giovanile, che saranno linfa vitale per la prima squadra. Il responsabile tecnico Gabriele Farotti ha incentrato il suo intervento sulle linee guida del percorso di crescita psicofisico dei ragazzi.



Durante la conferenza stampa è stato presentato Nicola Calisesi, Ceo di Simple Network,che sarà il media partner di Young Santarcangelo, a loro si deve la veste grafica del logo, del sito www.santarcangelocalcio.com e della pagina Facebook FC Young Santarcangelo, inoltre l’azienda, eccellenza nella digital innovation, è entrata a far parte del contesto societario con l’obiettivo di sviluppare nel corso degli anni il nostro brand.



Infine è stato annunciato l’accordo con Macron, azienda leader nel settore dell’abbigliamento sportivo, che vestirà i ragazzi gialloblu. A tutti i ragazzi verrà consegnato un kit che comprende sia materiale da allenamento che da tempo libero.

Ciliegina sulla torta, la presentazione della prima maglia ufficiale, consegnata al nostro primo cittadino Alice Parma.