Bollettino meteo a Rimini: inizio settimana con il sole, probabile peggioramento mercoledì

Attualità

Rimini

| 11:13 - 08 Settembre 2019

Arco di Augusto (Foto Matteo Magnani).

La settimana a Rimini inizia con qualche residuo addensamento al mattino, ma lunedì 9 e martedì 10 settembre saranno due giornate caratterizzate da tempo stabile, con massime che raggiungeranno i 25° nelle zone di pianura interna. Molta incertezza previsionale su mercoledì: possibili rovesci in risalita da sud-est (attendibilità medio-bassa, come specifica lo staff di Centro Meteo Emilia Romagna), a causa di quella che nel linguaggio degli addetti ai lavori, viene definita "ritornante".



Lunedì 9 Settembre



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: Residui addensamenti al mattino poi cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: non esclusi locali piovaschi o brevi rovesci tra notte e primo mattino. Assenti nel resto della giornata.

Temperature: in diminuzione nei valori massimi: minime sui +14/16°C e massime sui +23/25°C.

Venti: deboli di direzione variabili con locali rinforzi al pomeriggio sul settore costiero.

Mare: poco mosso.

Radiazione UV: 6 (alta).

Attendibilità: molto alta.



Martedì 10 Settembre



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: Sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità in serata.

Precipitazioni: pressoché assenti salvo isolati rovesci tra serata e notte verso Mercoledì.

Temperature: stazionarie, minime sui +15/17°C, massime sui +23/25°C.

Venti: deboli/moderati dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso. Radiazione UV: 5 (moderata).

Attendibilità: alta.



Mercoledì 11 Settembre



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: In prevalenza nuvoloso.

Precipitazioni: possibili rovesci e temporali in risalita da Sud/Sud-Est, a lambire la provincia Riminese. Rimane tuttavia da valutare ancora bene lo scenario previsionale relativo alla distribuzione delle piogge.

Temperature: pressoché stazionarie, valori minimi sui +17/19°C e valori massimi sui +20/23°C.

Venti: deboli/moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi in prossimità dei temporali.

Mare: da poco mosso a mosso. Radiazione UV: 5 (moderata).

Attendibilità: medio-bassa.



LINEA DI TENDENZA: maggiore stabilità specialmente dalla seconda parte della giornata di Giovedì e a ridosso del fine settimana, con temperature in aumento fin sui 25/27°C nei valori massimi.



