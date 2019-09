Picchia l'anziano padre per avere 500 euro per comprarsi la droga, arrestato 50enne cattolichino

Cronaca

Maltrattava il padre 90enne per ottenere quei 100 euro necessari, ogni giorno, per comprarsi la droga. Un 50enne di Cattolica è stato arrestato dopo aver picchiato il genitore che si era rifiutato di consegnargli 500 euro, ultima richiesta folle del venerdì, causandogli un trauma cranico e varie lesioni tanto da costringerlo al ricovero in pronto soccorso, che ha rilasciato una prognosi di 15 giorni. A chiedere l'intervento dei carabinieri sono stati i vicini di casa, preoccupati dalle urla che provenivano dall'appartamento. Pochi giorni prima il 50enne cattolichino era stato denunciato a piede libero per maltrattamenti in famiglia. In quella occasione era stato proprio il fratello, esasperato dal suo comportamento, a convincere il genitore a rivolgersi ai militari. Arrestato in flagranza è stato processato per direttissima ma ha negato ogni addebito sostenendo di essere vittima di un complotto della sorella. Il magistrato però non ci ha creduto: ha così convalidato l’arresto per il 50enne, ora recluso ai Casetti di Rimini.