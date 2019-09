Calcio D, il Cattolica SM travolto all'esordio casalingo al Mazzola: 0-3

Sport

Cattolica

| 20:49 - 07 Settembre 2019

Il Porto Sant'Elpidio festeggia dopo una rete (foto pag FB del club).

Nuova sconfitta per il Cattolica SM, sabato in anticipo al Mazzola di Santarcangelo contro il Porto Sant’Elpidio che si impone in maniera netta, per 3-0, portandosi così a punteggio pieno in classifica.

Ospiti pericolosi già al 7’: il tiro di Ruzzier centra il palo, la sfera tocca la schiena di Aglietti e carambola nuovamente sul montante. Al 23’ Cattolica SM pericolo con Cisse in area, al 26’ su angolo Monserrat colpisce di testa con palla oltre la traversa. Al 33′ su tiro Mandolesi imbeccato da Fermiani, Aglietti respinge. Al 35’ una conclusione di Cisse viene deviata dal portiere, Nel recupero la rete del Porto Sant’Elpidio con Mandolesi, il migliore dei suoi, su assist di Ruzzier. I giallorossi ci provano senza fortuna con Battistini e Berra, al 43’ Cuccu realizza il tris sfruttando al meglio una azione dio contropiede.



IL TABELLINO

CATTOLICA CALCIO S.M.: Aglietti, Guglielmi (18′ st Bernardi), Fabbri, Gaiola (35′ st Battistini), Barellini (1′ st Gabrielli), Berra, Moroni (1′ st Gasperoni), Stallone, Rizzitelli (17′ st Croci), Merlonghi, Cisse. A disp.: Cuomo, Maggioli, Pasquini, Nsingi. All. Cascione.

PORTO S. ELPIDIO: Gagliardini, Frinconi (36′ st Gelsi), Tereziu, Nicolosi, Borgese, Monserrat, Fermani (30′ st Manoni), Miccoli, Maio (34′ st Marcantoni), Mandolesi (13′ st Raffaeli), Ruzzier (20′ st Cuccu). A disp.: Giachetta, Mazzieri, Orazi, Cantarini. All. Mengo.

ARBITRO: Bianchi di Prato (D’Alessandris di Frosinone e De Simone di Roma).

RETI: 47′ pt Mandolesi, 16′ st Ruzzier, 43′ st Cuccu.

AMMONITI: Frinconi, Ruzzier, Mandolesi, Cisse, Raffaeli, Bernardi.