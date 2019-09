Rimini: coltello in mano si barrica in una villetta. Minaccia una donna e poi di uccidersi

Cronaca

Rimini

| 14:33 - 07 Settembre 2019

Carabinieri e soccorritori all'esterno della villetta.

Intervento dei Carabinieri, nel primo pomeriggio di sabato, in zona stazione ferroviaria a Rimini. A seminare lo scompiglio un uomo armato di coltello, che in stato di alterazione si è barricato in una villetta di piazzale Cesare Battisti, minacciando prima una donna, poi di togliersi la vita. La zona è stata messa in sicurezza dai Carabinieri, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco e al personale del 118. L'uomo è scappato, facendo perdere le proprie tracce. L'ambulanza della Croce Azzurra Riccione era comunque già ripartita prima dell'ingresso dei Carabinieri nella villetta.