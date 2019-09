Tennis, Open al Ct Cicconetti: Alberto Morolli ai quarti di finale

Sport

Rimini

| 14:08 - 07 Settembre 2019

Open al Ct Cicconetti: Alberto Morolli ai quarti di finale.



Alberto Morolli è stato il primo giocatore a staccare il biglietto per i quarti di finale nel torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il trofeo “Climaservice” (1.000 euro di montepremi).

Negli ottavi Morolli ha vinto il derby riminese su Luca Amati, nel 2° turno disco verde per Alessandro Marcantoni ed Umberto Vanucci del Tc Riccione, e per Filippo Fracassi che ha vinto il derby del Ct Rimini su Lorenzo Bonori. 2° turno: Alessandro Marcantoni (2.7)-Massimiliano Agnello (3.1) 6-2, 6-2, Filippo Fracassi (2.7)-Lorenzo Bonori (2.8) 6-3, 6-3, Umberto Vanucci (2.7)-Giovanni Marra (3.1) 6-3, 6-4. Ottavi: Alberto Morolli (2.4, n.3)-Luca Amati (3.1) 6-3, 6-3. Domani (domenica) a partire dalle 15.30 i quarti di finale.