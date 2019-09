Misano si colora con i pannelli della motogp per accogliere tifosi e appassionati

Attualità

Misano Adriatico

| 13:33 - 07 Settembre 2019

Uno dei pannelli della motogp installati a Misano Adriatico.

A Misano si stanno ultimando in queste ore le operazioni di allestimento legate allo spettacolo del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini. La Fondazione aMisano insieme all’Amministrazione Comunale e con i coinvolgimento degli operatori economici dell’intero territorio ha voluto contribuire in maniera molto forte alla valorizzazione del progetto “Ride on Colors” voluto dai promotori della MotoGP e così anche la città ha voluto “correre sui colori” volendo dare il proprio contributo, alla valorizzazione del progetto di sistema.

Così, come annunciato nell’happening di fine luglio a Milano dove è stato lanciato il progetto “Ride on Colors”, i colori delle vie di fuga del circuito si sono trasferite in città e daranno il benvenuto ai tifosi ed appassionati che da lunedì arriveranno a Misano. Ricordiamo che lo scorso anno furono oltre 160mila gli spettatori nelle 3 giornate del gran premio (100mila solo la domenica) e che gli eventi collaterali del Dedikato raccolsero oltre 30mila presenze in 4 giorni.

Da oggi il colpo d’occhio nel centro di Misano è importante: maxi manifesti alti 5 metri, corner per i selfie, stendardi ai pali dell’illuminazione e scenografia multicolore nell’Arena 58 fanno di Misano la culla per tutti appassionati che la prossima settimana troveranno eventi per tutti i gusti.