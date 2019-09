Non solo motogp: a Rimini la parata delle spettacolari moto con ali dorate

Eventi

Rimini

| 12:33 - 07 Settembre 2019

Gold Wing Italia a Rimini.

In un weekend d'eccellenza per le due ruote, Rimini ospita un'altro importante evento, il motoraduno Gold Wing Italia. Appuntamento sabato 14 settembre, a Torre Pedrera e per le vie di Rimini con questo evento dedicato agli aficionados, organizzato dall'Hotel Croce del Sud in collaborazione con Gold Wing club Italia e Comitato Turistico Torre Pedrera. Oltre venti moto, scintillanti e affascinanti, saranno i n esposizione sin dalle ore 18.00 all'altezza del Bagno Kamone 76.



Alle ore 20.00 sarà la volta del "Rimini Gold Wing Tour" una gran parata per le vie di Rimini con tappe: Ponte di Tiberio, Castello Malatestiano, Arco d'Augusto, viale Amerigo Vespucci.



Questo il percorso lungo il quale si potranno ammirare le moto dalle ali dorate: via San Salvador, via Borghesi, via Domeniconi, via Serpieri, via Caprara, via Mazzini, via Polazzi, via Dati, via XXIV Marzo, via Sacramora, via XXIII Settembre, via Tiberio, via Circonvallazione occidentale, Piazza Malatesta, via Bastioni occidentali, via Bastioni meridionali, via Bastioni orientali, via Roma, Via Tripoli, via Vespucci, via Beccadelli, via Principe Amedeo, via Perseo, via Coletti, via Toscanelli, via Dati, via Porto Palos, via San Salvador, con arrivo al Croce del Sud-Bagno Kamone 76 alle ore 21 circa e dopo proseguirà l'esposizione.