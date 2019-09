Santarcangelo: i versi di Tonino Guerra e dei poeti locali nelle vetrine dei negozi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:28 - 07 Settembre 2019

Gli immortali versi di Tonino Guerra, Raffaello Baldini, Giuliana Rocchi, Nino Pedretti, Gianni Fucci e Annalisa Teodorani sono i protagonisti di quello che possiamo definire un vero e proprio "Borgo Poetico" a Santarcangelo", dalla mattina di venerdì, infatti, tantissimi negozi dell'Associazione Città Viva, espongono poesie, o brani di essi, per onorare i grandi Poeti di Santarcangelo nei giorni del Cantiere Poetico.

Matteo Venturi, segretario di Città Viva, spiega così la ragioni dell'iniziativa: "Con questo piccolo, ma significativo, gesto abbiamo voluto dare peso e rilievo al Cantiere Poetico che in questi giorni, e fino al 15 settembre, si terrà a Santarcangelo, e che ci vede tra i collaboratori. Il nostro pensiero è che la Città debba puntare sui propri punti di forza e di eccellenza, e la Poesia è sicuramente uno di quelli più importanti. Esaltando quanto c'è di bello e unico nel nostro Paese possiamo attrarre un maggior numero di visitatori e dare grandi stimoli al nostro centro commerciale naturale. Per questo, le persone che in questi giorni passeranno per il centro potranno leggere, appesi sulle vetrine, i versi più belli della poesia di Santarcangelo e camminare, piacevolmente, di verso in verso."