Calcio, esordio in Under 21 con vittoria per il portiere riminese Marco Carnesecchi

Sport

Rimini

| 12:10 - 07 Settembre 2019

Il portiere riminese Marco Carnesecchi.





Esordio in Under 21 per il portiere riminese Marco Carnesecchi dell’Atalanta e ora in forza in prestitto al Trapani in serie B ha debuttato in Under 21. Gli azzurrini del nuovo ct Paolo Nicolato, dopo la delusione europea e l'addio di Gigi Di Biagio, a Catania nell’amichevole contro la Moldova si sono imposti per 4-0 grazie ai gol di Scamacca e Tumminello e alla doppietta di Frattesi. Carnesecchi ha giocato per tutti i 90 minuti in maniera impeccabile.



Il tabellino

Italia (4-3-3): Carnesecchi; Delprato (dal 67′ Adjapong), Marchizza (dal 76′ Gabbia), Bastoni, Ranieri (dal 46′ Sala); Zaniolo (dal 46′ Frattesi), Zanellato (dal 46′ Maggiore), Carraro; Scamacca, Kean (dal 46′ Sottil), Pinamonti (dal 46′ Tumminello). Ct. Nicolato. A disp. Plizzari, Del Favero, Tripaldelli, Locatelli, Bellanova.

Moldavia: Agachi; Boico (dall’81’ Berco), Craciun, Dijinari, Ursu; Belousov (dall’81 Mamaliga), Furtuna (59′ Carostoian), Nihaev (59′ Chlelari), Dros, Stînă; Nicolaescu (67′ Gulceac). Ct. Opra. A disp. Straistari, Ieseanu.

Arbitro: Degabriele (MALTA)

Reti: 33′ Scamacca, 52′ Frattesi, 63′ Frattesi, 70′ Tumminello