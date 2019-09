Calcio Promozione, la festa del Gabicce Gradara: piazza piena per applaudire tutte le squadre

Sport

Gabicce Mare

| 11:36 - 07 Settembre 2019

La sfilata delle squadre per le vie del centro di Gabicce.





Tanta gente venerdì sera nel nuovo piazzale del municipio per la presentazione ufficiale del Gabicce Gradara. Dopo l’inno di Mameli, tutte le 11 squadre, a cominciare da quelle del settore giovanile, sono state presentate sul palco insieme ai rispettivi staff tecnici dopo aver sfilato per le vie del centro in un tripudio di bandiere e palloncini rossi, bianchi e azzurri.

Ad applaudirli in platea anche il sindaco di Gabicce Domenico Pascuzzi, gli assessori allo sport dei comuni di Gabicce e Gradara, Roberto Reggiani e Thomas Lenti, il consigliere regionale Marche Andrea Biancani, il presidente del Coni provinciale Alberto Paccapelo, il presidente del comitato regionale delle Marche della LND Paolo Cellini, il presidente provinciale Pasquale Mormile e Alberto Bellavista, responsabile nazionale scouting del Parma Calcio. Con la società ducale, infatti, il club presieduto da Gianluca Marsili ha stretto una prestigiosa partnerhip per quanto riguarda il settore giovanile. Un investimento importante – ha sottolineato il presidente Marsili – che permetterà al club di migliorare sotto tutti i profili.



E’ stato sottolineato come il club punti oltre che sull’aspetto tecnico (l’attività sportiva è garantita in un contesto di assoluta professionalità con dirigenti che seguono quotidianamente l’attività di ciascuna squadra) sulla crescita dei ragazzi sotto il profilo umano: la lealtà, il rispetto dell’avversario, i valori dello sport, sono da sempre la bussola del club. E per questo ha reso orgoglioso il Gabicce Gradara la conquista della Coppa Disciplina relativamente alla stagione scorsa. La serata è condotta da Valentina Violini e Daniele Manuelli: il servizio sulla serata sarà trasmesso giovedì sera alle 20,30 su Telerimini all’interno del programma “Fase di crescita” (canale 86).