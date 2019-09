Urtato in bici sulla Marecchiese da auto cade e muore in ospedale

Cronaca

| 07:30 - 07 Settembre 2019

Non ce l’ha fatta l’80enne che, a bordo della sua bici, era stato urtato da un’auto lo scorso 30 agosto rovinando sull’asfalto e sbattendo la testa. I fatti erano accaduti sulla Marecchiese, all’altezza del cavalcavia, all’incrocio con la Statale 16. Pare che l’automobilista, a bordo di una Opel Astra, forse a causa del traffico intenso, si sia immesso nella rotatoria urtando l’anziano in bici. Quest’ultimo è stato immediatamente soccorso e trasportato al “Bufalini” di Cesena, ricoverato in prognosi riservata in un primo momento i medici erano stati positivi, ma con il passare dei giorni le sue condizioni sono peggiorate a causa delle conseguenze della caduta, fino alla giornata di giovedì, 5 settembre, quando il suo cuore ha smesso di battere. Il conducente dell’auto, un 50enne che non è risultato positivo ad alcol e droga, è stato indagato per omicidio stradale.