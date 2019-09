Presentazione alla Farnesina di Fiera Macfrut 2020, l'evento si terrà a Rimini dal 5 al 7 maggio

Attualità

17:14 - 06 Settembre 2019

Mercoledì 11 settembre 2019, alle ore 11.00, si svolgerà alla Farnesina l'evento di presentazione della 'Fiera Macfrut 2020' e del nuovo Salone Spices& Herbs Global Expo. L'edizione 2020 della Fiera Macfrut, che si terrà a Rimini dal 5 al 7 maggio 2020, sarà realizzata in partnership con la Regione Sardegna ed avrà come focus internazionale "Frutta e Spezie sulla via di Marco Polo". In contemporanea alla Fiera si terrà il primo evento in Europa dedicato al mondo delle spezie, erbe officinali ed aromatiche. L'evento di presentazione sarà aperto dal Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese della Farnesina, Vincenzo de Luca, cui faranno seguito l'intervento del Presidente di Cesena Fiera, Renzo Piraccini e dell'Assessore all'Agricoltura della Regione Sardegna, Gabriella Murgia. A seguire gli interventi del Direttore dell'Ufficio Coordinamento e Promozione del Made in Italy dell'Agenzia Ice, Ines Aronadio, del Presidente della Coldiretti, Ettore Prandini e del Direttore di Ismea, Raffaele Borriello.