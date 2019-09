Servizio civile universale, pubblicato il nuovo bando con 9 posti a Santarcangelo di Romagna

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:41 - 06 Settembre 2019

È aperto il bando 2019/2020 del Servizio civile universale, esperienza di formazione e crescita personale e professionale per ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni, che potranno sostenere la propria comunità mettendo in campo le proprie competenze e passioni. I progetti attivi a Santarcangelo mettono a disposizione 9 posti:

“Biblioteche: accesso e democrazia” che ha l’obiettivo di migliorare la comunicazione dei servizi offerti, diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e della cultura digitale sul territorio e accrescere l’interesse dei giovani per la lettura. 3 posti

che ha l’obiettivo di migliorare la comunicazione dei servizi offerti, diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e della cultura digitale sul territorio e accrescere l’interesse dei giovani per la lettura. “Minori, futuro e benessere” è invece il titolo del progetto dei Servizi sociali che mira a potenziare il servizio di assistenza educativa per minori con disagio, con handicap e stranieri nel loro domicilio, nelle strutture residenziali, nei centri di aggregazione, nel Centro per le famiglie, nei centri estivi, nei nidi e nelle scuole dell’infanzia. 2 posti

è invece il titolo del progetto dei Servizi sociali che mira a potenziare il servizio di assistenza educativa per minori con disagio, con handicap e stranieri nel loro domicilio, nelle strutture residenziali, nei centri di aggregazione, nel Centro per le famiglie, nei centri estivi, nei nidi e nelle scuole dell’infanzia. Quattro, infine, i posti disponibili presso l’associazione Santarcangelo dei Teatri.

L'impegno richiesto è di 12 mesi a 439,50 euro, pari a 25 ore settimanali di servizio.e sui progetti è possibile partecipare a uno dei tre incontri in programma:presso la biblioteca Baldini,presso la Cineteca Comunale epresso la biblioteca comunale di Cattolica.Da quest’anno è possibile presentare la, per accedere ai servizio occorre essere in possesso delle credenziali SPID (da chiedere in biblioteca Baldini da lunedì 16 settembre, attivo il mercoledì, venerdì e sabato mattina dalle 8.30 alle 13 o all’Unione di Comuni Valmarecchia a Novafeltria lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle ore 9 alle ore 12.30.