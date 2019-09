Cinema, torna il Bellaria Film Festival con la 37a edizione

Attualità

Eventi in tutta la città, premi, 22 documentari di registi italiani e internazionali in concorso: torna dal 26 al 29 settembre nel riminese una delle manifestazioni dedicate al cinema indipendente tra le più longeve in Italia: il Bellaria Film Festival, giunto alla sua 37a edizione.

Al secondo anno di direzione artistica Marcello Corvino lancia un tema da sempre al centrale per il mondo della cultura: l’Articolo IX della Costituzione Italiana, mentre alla guida della Giuria che dovrà valutare i documentari in concorso, torna il poliedrico artista e scrittore, Moni Ovadia.

La conferenza stampa di presentazione si svolgerà giovedì 12 settembre, alle ore 12, nella sala stampa della Giunta Regionale (viale Aldo Moro, 52 - 13° piano) a Bologna.

Interverranno l’assessore regionale alla Cultura Massimo Mezzetti, il direttore artistico Marcello Corvino, il presidente della Giuria Moni Ovadia, il sindaco Filippo Giorgetti e l’assessore alla Cultura Michele Neri del Comune di Bellaria-Igea Marina, il responsabile della Film Commission Emilia-Romagna, Fabio Abagnato.