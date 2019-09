Questa sera si elegge la nuova Miss Italia: in gara anche Caterina Martelli di Rimini

Attualità

| 16:13 - 06 Settembre 2019

Caterina Martelli in finale a Miss Italia.

C’è anche Caterina Martelli, 19enne studentessa al quinto anno del liceo scientifico di Rimini e miss Be much Emilia-Romagna, tra le 80 finaliste dell’ottantesima edizione di Miss Italia. La gara all’ultimo voto è in programma stasera (venerdì 6 settembre) in diretta dalle 21.15 su Rai 1, con la conduzione di Alessandro Greco. Il suo numero è il 74: per votarla basta chiamare il 894424 (da fisso) o il 4754750 (da mobile).



Per la regione sono ben quattro le ragazze che hanno superato tutte le preselezioni, tre emiliane e una sola romagnola. Oltre a Caterina, questa sera a Jesolo ci saranno anche Virginia Anzolini (fascia Miss Romagna, 18 anni di Zola Predosa, Virginia Anzolini), Giulia Leonardi, (fascia Miss Emilia, 21 anni di Ferrara), Sabrina Baldi (fascia Miss Eleganza, 19 anni di Parma).