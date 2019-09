Emergenza ambientale: nasce a Bellaria Igea Marina un gruppo aperto di idee ed azione

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:52 - 06 Settembre 2019

Municipio di Bellaria Igea Marina.

Si è costituito a Bellaria-Igea Marina un gruppo aperto con l'intento di raccogliere ed elaborare idee innovative da presentare all'amministrazione comunale. Il gruppo è un insieme di persone di varia età e differente estrazione politica e culturale che ha deciso di portare l’emergenza ambientale nella discussione di tutti i giorni. Il gruppo intende, in sostanza, portare avanti una sfida locale per la sostenibilità. “Abbiamo deciso – spiega Giacomo Gnoli, uno dei membri del gruppo – di mettere da parte le nostre idee, le nostre visioni politiche nazionali, per elaborare qualcosa di concreto a livello locale e provinciale. Sono due i nostri obiettivi: la proposta di un manifesto da sottoporre all'amministrazione Giorgetti con una serie di punti tematici su rifiuti, sostenibilità ambientale, economia circolare, cambiamenti climatici; e una seconda azione di sensibilizzazione civica con la richiesta di un forte e serio impegno dell'amministrazione”.

Il gruppo ha in mente alcune tecniche per sensibilizzare i giovani e la cittadinanza ed è aperto ad accogliere chiunque si voglia spendere su un territorio che appare carente di una vera politica ambientale.

“Facciamo qualcosa – sottolinea Giacomo – per cambiare il futuro nostro e quello dei nostri figli, non vogliamo essere ricordati come la generazione di quelli che potevano fare ma che non hanno fatto”. Per chi vuole aderire mandare mail a ggnoli97@gmail.com