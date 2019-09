DIRETTA TESTUALE Calcio C: Rimini - Sudtirol LIVE terza giornata

Sport

Rimini

| 14:50 - 08 Settembre 2019

Diretta testuale Rimini - Sudtirol.

RIMINI - SUD TIROL: 1-1 (finale)



RIMINI: (3-5-2) Scotti; Scappi, Ferrani (40' st Picascia), Nava; Finizio, Candido (32' st Montanari), Palma, Van Ransbeeck, Silvestro; Gerardi (38' st Petrovic), Zamparo

In panchina: Santopadre, Sala, Cozzari, Oliana, Cigliano, Ventola, Pari, Bellante, Lionetti.

All. Cioffi.



SUD TIROL:(4-3-1-2) Cucchietti; Ierardi (1' st Gatto), Polak, Vinetot, Davì; Tait, Berardocco (24' st Mazzocchi), Morosini; Petrella (13' st Casiraghi); Turchetta (1' st Rover), Romero (38' st Trovade)

In panchina:Taliento, Gabrielli, Grbic, Alari

All. Vecchi.



ARBITRO: Fiero di Pistoia (assistenti Testi di Livorno e Lencioni di Lucca)

RETI: 4' st Gerardi, 27' st Morosini (rig)

NOTE: spettatori 1.991 (abbonati 1.193, paganti 798). Ammoniti Ierardi, Ferrani, Vinetot, Finizio, Picascia



Il Rimini ospita la formazione bolzanina del Sudtirol al Romeo Neri per la terza volta nella sua storia. Assai "ermetici" i due precedenti sul terreno di gioco riminese tanto che in totale è stata segnata una sola rete, quella firmata dal dischetto da Davide Di Nicola che decise il match del 3 febbraio 2020 in C2, nel giorno in cui Adrian Ricchiuti, neo-acquisto del Pres Vincenzo Bellavista, mise per la prima volta piede al Romeo Neri (in tribuna). Rimini-Sudtirol è però destinata a suscitare ricordi particolari nella memoria dei tifosi riminesi visto che l'anno scorso (28 ottobre 2018) coincise con l'inizio della terza era Acori (subentrato a Luca Righetti), purtroppo fatta terminare troppo presto.

Totale precedenti: 2

Ultima vittoria Rimini: 1-0 nel 2001-02 (C2)

Ultimo pareggio: 0-0 nel 2018-19 (C)



Squadre al centro del campo, Rimini con la ormai purtroppo consueta tenuta blu, Sudtirol in completo bianco con bordi rossi.



1' partiti

5' classica fase di studio, Sudtirol comunque già intraprendente con un angolo a favore

6' ammonito Ierardi per fallo su Zamparo

11' angolo per il Sudtirol, dallo spiovente in area colpisce Polak ma il pallone finisce lontano

13' gran apertura di Palma di sinistro per Zamparo che mette in mezzo per l'accorrente Candido che però cicca il tiro

14' Morosini dal limite al volo, palla molto alta

24' cross da destra di Ierardi per Romero, stop di petto e gran destro alto

26' ammonito Ferrani per fallo su Tuchetta

33' Rimini meno brillante del solito, si affida un po' troppo ai lanci lunghi.

35' gran punizione tagliata di Palma, esce in tuffo Cucchieti, sulla respinta Van Ransbeeck calcia alle stelle

39' fuga di Silvestro a sinistro, cross leggermente deviato, il pallone arriva a Zamparo che in acrobazia mette di poco a lato

43' cross di Finizio da destra, pallone respinto corto e gran sinistro al volo di Van Ransbeeck ma troppo centrale

45' l'arbitro Fiero di Pistoia manda le squadre negli spogliatoi senza recupero

Buona chiusura di frazione per i biancorossi, Sudtirol più manovriero, risultato giusto



1' comincia la ripresa

1' due cambi nel Sudtirol: escono Tuchetta e Ierardi, entrano Rover e Gatto

3' ammonito Vinetot per fallo su Zamparo

4' GOL DEL RIMINI!!!!!! Gerardi!!!!!!! Cross tagliato di Palma da sinistra, in area Ferrani non trova l'impatto giusto ma il pallone resta lì e il primo ad arrivarci è Gerardi che di piatto destro fulmina Cucchietti

10' tentativo di Morosini dalla distanza, pallone alto

11' punizione tagliata di Candido, spizzata di Nava e gran parata di Cucchietti

13' altro tentativo dalla distanza del Sudtirol, stavolta di Gatto, palla ancora alta

13' sostituzione nel Sudtirol: esce Petrella, entra Casiraghi

14' lancio sulla fascia sinistra per Rover che batte in velocità Finizio, entra in area ma il tiro da distanza ravvicinata risulta debole e Scotti blocca senza problemi

24' sostituzione Sudtirol: esce Berardocco, entra Mazzocchi

24' conclusione di Palma dai venti metri, palla leggermente deviata, Cucchietti si distende sulla sinistra e devia

26' rigore per il Sudtirol. Su un cross dalla bandierina, un attaccante ospite finisce a terra e l'arbitro decreta il rigore ammonendo Finizio

27' gol del Sudtirol, Morosini trasforma il rigore spiazzando Scotti

32' sostituzione nel Rimini: esce Candido, entra Montanari

38' sostituzione Sudtirol: esce Romero, entra Trovade

38' sostituzione Rimini: esce Gerardi, entra Petrovic

39' occasione per il Sudtirol da una ripartenza, scappa Rover in posizione centrale e tira una volta sul limite dell'area, gran parata di Scotti. Sulla respinta il diagonale di Casiraghi finisce largo

39' sul corner di Morosini, trattenuta più che sospetta di Nava ai danni di Vinetot

40' sostituzione Rimini: esce Ferrani, entra Picascia

43' ammonito Picascia

45' decretati tre minuti di recupero

46' azione personale di Morosini che posizione centrale spara un diagonale fuori di poco

47 e 50 secondi, l'arbitro fischia la fine su una punizione per il Rimini dalla trequarti. Proteste finali dei biancorossi. Finisce 1-1. Risultato probabilmente giusto, meglio il Rimini nella prima metà della ripresa, Sudtirol in affanno ma salvato dalla fischiata di Fiero nell'area romagnola. Da quel momento meglio gli ospiti, più vicini dei biancorossi al vantaggio.