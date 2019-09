Calcio Promozione: Novafeltria, primo stop contro un ottimo Bellaria Igea Marina (1-3)

Sport

Novafeltria

| 17:33 - 08 Settembre 2019

L'undici iniziale del Novafeltria (in gallery l'undici iniziale del Bellaria Igea Marina).

NOVAFELTRIA - BELLARIA IGEA MARINA 1-3



NOVAFELTRIA: Batani, Gori P. (72' Valentini A.), Cappella (83' Sartini), Rinaldi, Radi; Narducci, Mahmutaj (62' Crociani), Piva; Mezgour, Muratori, Balducci (46' Di Filippo).

In panchina: Cappella, Giovagnoli, Morciano, Giovanetti, Ceccaroni.

All. Mugellesi

BELLARIA IGEA MARINA: Mignani, Minacapilli, Alvisi, Paganelli, Zanotti, Pruccoli; Righini (75' Ceccarelli), Galassi; Marchini (67' Bellavista, 85' Pasolini), Zanni (75' Tebaldi), Facondini (67' Caporali).

In panchina: Sapucci, Fusi, Valentini G., Vivo.

All. Fusi.



ARBITRO: Gherardini di Faenza (assistenti: Ravaioli e Spani di Ravenna).

RETI: 22' Righini, 27' Marchini, 63' rig. Mezgour (N), 81' Bellavista.

NOTE: ammoniti Mezgour, Minacapilli, Gori, Muratori. Angoli: 8-1. Recupero: 1'+5'.



SANTARCANGELO. Dopo la vittoria con il Fosso Ghiaia, il Novafeltria conosce per la prima volta l'amaro sapore della sconfitta contro un ottimo Bellaria Igea Marina, che conferma le positive impressioni dell'esordio. Al 3' il Novafeltria sfiora il gol con Mezgour, che colpisce di testa a lato su punizione battuta da Muratori. Il Bellaria Igea Marina risponde al 12' con una pericolosa incursione di Minacapilli, la palla arriva sull'out di sinistra a Facondini, il cui cross velenoso è respinto dalla difesa con qualche affanno. Momento favorevole agli ospiti: gol annullato al 13' e tre minuti dopo Marchini di testa spreca una ghiotta occasione sull'ennesimo cross dalla destra di Minacapilli. Al 22' il Bellaria Igea Marina trova il meritato vantaggio con un bolide dai 20 metri di Righini, che sfrutta una respinta corta della difesa. Il Novafeltria prova a reagire con una punizione di Muratori che termina a lato, ma subisce il colpo del k.o. al 27' grazie allo scatenato Minacapilli, abile a servire rasoterra il comodo tap-in di Marchini, al termine dell'ennesimo affondo sulla destra. Al 30' punizione di Zanni che sfiora il palo.



REAZIONE NOVAFELTRIA. A inizio ripresa Mugellesi passa al 4-3-3 inserendo Di Filippo al posto di Balducci. Il Novafeltria spinge alla ricerca del gol, ma al 54' Mezgour calcia alto un cross rasoterra di Gori dalla destra. Al 63' l'attaccante ex Bellaria si guadagna il rigore dell'1-2. Due minuti dopo Muratori non sfrutta una buona occasione, favorendo la parata di Mignani. Il pareggio sembra nell'aria, i gialloblu premono, ma lasciano il fianco scoperto alle ripartenze degli ospiti: al 68' il neo entrato Bellavista salta Radi e serve Caporali, che calcia alto sopra la traversa. All'81' incomprensione tra Radi e Batani, il retropassaggio è corto e innesca Bellavista, che ne approfitta per siglare la terza rete. Nel finale Bellavista, prima di infortunarsi, è ancora protagonista di un assolo concluso con assist a Caporali, che spreca mettendo alto da pochi passi.