Calcio Promozione: primi hurrà per Bellaria Igea Marina e Vis Misano. Pari Sant'Ermete e Torconca

18:53 - 08 Settembre 2019

Il Bellaria Igea Marina vittorioso contro il Novafeltria (in gallery una fase di Vis Misano-Gambettola).

Sant'Ermete - Castelbolognese 1-1



SANT'ERMETE: Vandi, Bonifazi (65' De Paoli), Genghini, Ciccarelli (70' Contadini), Fini, Castiglioni, Gacovicaj (60' Marcaccio), Qatja, Molari (80' Censi), Vukaj, Mancini (85' Cupioli).

In panchina: Rossi, Galassi, Pacaj, Belloni. All. Pazzini.

CASTELBOLOGNESE: Bentivoglio, Scaglione, Nonni, Pirozzi, Bonetti, Mordini, Dattoma (59' Piticchi), Lebbara (75' Placci), Conti (80' Dall'Oppio), Mainetti, Dardi (55' Costa).

In panchina: Landi, Talenti, Mazzoni, Bentini, Vergani. All. Mosconi.



ARBITRO: Gabriele Ferrerio di Bologna (assistenti: Tola e Muratori di Cesena).

RETI: 65' Vukaj (S), 93' rig. Dell'Oppio (C).

CRONACA: pareggio ricco di rimpianti per il S.Ermete, che nel primo tempo spreca cinque occasioni, colpisce un palo con Mancini e una traversa con Molari. Vukaj sblocca la gara al 65' con un pregevole tiro da fuori, ma a un minuto dalla fine e in pieno recupero arriva la beffa, con un netto rigore trasformato dal neo entrato Dall'Oppio.



Vis Misano - Gambettola 1-0



VIS MISANO: Sacchi, Politi, Imola, Mussoni (25'st Antonelli), Lepri, Sanchez, Lunadei, Boldrini (18'st Mercuri), Urbinati (36'st Stella), Serafini, Savioli (32'st Muccioli).

In panchina: Belletti, Fabris, Pari, Antonietti.

All. Bucci.

GAMBETTOLA: Morelli, Lelli, Rigoni, Bacchini (32'st Tramonti), D'Altri (11'st Merloni), Corbara, Ercolani (5'st Barducci), Brigliadori, Angeli, Braccini (23'st Alijahej), Mordenti (17'st Ambrosini).

In panchina: Pracucci, Alessandri, Zamagna, Molari.

All. Angeli C.



ARBITRO: Lungu di Bologna (assistenti: Tonti di Rimini e Stofella di Lugo di Romagna).

RETI: 57' Serafini.

NOTE: ammoniti Ercolani, Savioli, Bacchini, Tramonti, Tonini, Lepri, Barducci, Stella.

CRONACA: Prima casalinga vincente per il Vis Misano che supera 1-0 il Gambettola. Infruttuoso il forcing del primo tempo con un occasione non capitalizzata da Urbinati al 28' e una palla non trattenuta dal portiere Morell al 32', che rischia la frittata su un tiro di Lunadei, servito dal vivace Urbinati. Al 57' Vis Misano in vantaggio: sugli sviluppi di un corner Lunadei crossa per Serafini che in tuffo mette la palla alle spalle dell'estremo difensore locale. Dopo due minuti i locali cercano subito il raddoppio con Savioli che salta tre uomini e serve Lunadei, che non riesce a deviare però il pallone in rete. Il Gambettola prova a farsi vedere dalle parti di Sacchi, che però rimane sostanzialmente inoperoso.



Torconca Cattolica - Fosso Ghiaia 1-1



TORCONCA: Hysa, Franciosi, Franca, Ferrani (79' Mani), Musabelliu, Tombari; Ortolani, Casoli; Pasolini, Brighi (90' Picchi), Renzoni (63' Di Addario).

In panchina: Mancini, Guenci, Averhoff A., Harrach, Cugnigni, Zavatta.

All. Vergoni.

FOSSO GHIAIA: Menghi, Bottini, Burioli (46' De Oliveira), Bertilotti, Giovanardi, Panzavolta; Fabbri, Venturi (69' Pinazzoli); Trovato (90' Molducci), Dellanno, Benini (86' Tonelli).

In panchina: Baldrati, Garavini, Babbi, Sansavini, Gennari.

All. Gentili.



ARBITRO: Rossi di Cesena (assistenti: Proetto e Castorri Biondi di Cesena).

RETI: 13' aut. Tombari (T), 83' Ortolani (T).

NOTE: ammoniti Trovato, Brighi, Franciosi, Casoli.



Novafeltria - Bellaria Igea Marina 1-3



NOVAFELTRIA: Batani, Gori P. (72' Valentini A.), Cappella (83' Sartini), Rinaldi, Radi; Narducci, Mahmutaj (62' Crociani), Piva; Mezgour, Muratori, Balducci (46' Di Filippo).

In panchina: Cappella, Giovagnoli, Morciano, Giovanetti, Ceccaroni.

All. Mugellesi

BELLARIA IGEA MARINA: Mignani, Minacapilli, Alvisi, Paganelli, Zanotti, Pruccoli; Righini (75' Ceccarelli), Galassi; Marchini (67' Bellavista, 85' Pasolini), Zanni (75' Tebaldi), Facondini (67' Caporali).

In panchina: Sapucci, Fusi, Valentini G., Vivo.

All. Fusi.



ARBITRO: Gherardini di Faenza (assistenti: Ravaioli e Spani di Ravenna).

RETI: 22' Righini, 27' Marchini, 63' rig. Mezgour (N), 81' Bellavista.

NOTE: ammoniti Mezgour, Minacapilli, Gori, Muratori. Angoli: 8-1. Recupero: 1'+5'.

Pietracuta - Due Emme 0-2



PIETRACUTA: Leardini, Masini, Moretti, Tosi, Lessi, Fabbri Fe. (75’ Galli), Fabbri D. (86’ Bartolini), Fabbri Fr., Fratti, Bruma (75’ Cesarini), Satalino (60’ Tadzhybayev).

In panchina: Balducci, Santi, Pavani, Bartolani, Della Rosa.

All. Fregnani.

DUE EMME: Tatullo, Mambelli, Rossini, Yabre, Krastev, Mannucci (66’ Giordani), Giacobbi, Carrozzo (70’ Santantonio), Gregori (80’ Cimatti), Ariyo (75’ Donadei), Batani (86’ Balestra).

In panchina: Ceccaroni, Barocci, Sartini.

All. Rossi.



ARBITRO: Xhafa di Ravenna (assistenti: Merloni e Zondini di Ravenna)

RETI: Gregori 59’, Krastev 71’.

NOTE: ammoniti Lessi, Fabbri Fr., Tadzhybayev.

