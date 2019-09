Rimini Calcio, in prova l'esterno classe 1999 Omohonria: nigeriano con passaporto italiano

Sport

Rimini

10:18 - 06 Settembre 2019

E' in prova al Rimini l'esterno destro Endurance Omohonria, classe ’99 alto 182 centimetri. E' nigeriano di origine ma con passaporto italiano e quindi può rientrare tra i giocatori under che portano contributi in caso giochino. E' cresciuto nel vivaio del Perugia ha giocato poi in D al Jolly e Montemurlo (11 presenze), al Mantova (21 e 4 presenze) prima di apperodare all'Avellino (6). Giovedì ha giocato uno spezzone di partita contro la Berretti del Cinquetti.

Mister Cioffie il ds D'Agnelli lo conoscono bene in quanto è stato al Mantova un paio di stagioni fa. "Nel 3-5-3 è il quinto che può fare il quarto basso nel 4-4-2 - spiega il ds - Ha forza, per certi versi assomiglia a Guiebre ma rispetto a lui predilige la fase difensiva a quella offensiva. Resterà con noi qualche giorno poi valuteremo se tesserarlo o meno anche in base alle nostre esigenze su cui farà luce anche la partita di domenica contro il Sud Tirol. Nel mirino, infatti, abbiamo anche un difensore centrale e un centrocampista".