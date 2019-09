Si radunano al palas duecento turisti francesi, fedelissimi della vacanza a Bellaria Igea Marina

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 08:42 - 06 Settembre 2019

Ingresso del Palacongressi di Bellaria.

Dopo la breve pausa agostana, hanno ripreso intensamente le attività del Palacongressi di Bellaria Igea Marina. A inizio mese, in trecento hanno preso parte al convegno dal titolo “Lo sport come attività di relazione e pratica educativa” promosso da Anspi nel contesto dell’annuale manifestazione “L’oratorio in festa”, mentre proprio questa sera (venerdì 6 settembre) circa 200 turisti francesi, da anni fedeli ospiti di Bellaria Igea Marina, si daranno appuntamento nei locali di via Uso per una cena informale di festeggiamenti.



Grandi numeri poi tra venerdì 13 e domenica 15 settembre, quando il Palacongressi ospiterà i circa mille partecipanti di un convegno (evento riservato agli addetti ai lavori), ma anche martedì 17 settembre, grazie ai 900 ospiti che prenderanno parte alla giornata di formazione firmata Lst – Vi Italia alla presenza di Roberto Re; già fissata, infine, la convention di un importante istituto bancario nazionale, che il prossimo 23 settembre porterà al Palacongressi circa seicento partecipanti